So gewinnen Sie eine Familienkarte für das Legoland Günzburg

Am Freitag findet die Aktion "Dein Tag. Deine Region." im Legoland in Günzburg statt. Die Günzburger Zeitung verlost eine Familienkarte. Das müssen Sie dafür tun.

Das Legoland Deutschland in Günzburg öffnet am Freitag, 6. Mai, für alle Familien und Freunde in der Nachbarschaft zum vergünstigten Regionalpreis. Neben den unzähligen Lego-Modellen und actionreichen Fahrgeschäften sorgt ein buntes Unterhaltungsprogramm am Nachmittag obendrein für viel Spaß! Für eine Familie mit Kindern aus der Region gibt es Freikarten von der Günzburger Zeitung.

"Vor 20 Jahren öffnete Deutschlands einziger Legoland Freizeitpark im beschaulichen Günzburg und brachte die Augen von Zehntausenden Kindern in der Region zum Leuchten", so Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone. "Heute besuchen die Kinder von damals den Park mit dem eigenen Nachwuchs und tragen so zum Erfolg des Legoland Parks als Wirtschaftsfaktor in der Region bei. Zeit, sich bei den Bürgerinnen und Bürgern der umliegenden Landkreise zu bedanken!" Gemeinsam mit dem Regionalmarketing des Landkreises Günzburg lädt der Familienfreizeitpark am Freitag, 6. Mai, zum Besuch der inzwischen zehn Themenwelten und über 60 Attraktionen ein.

Das sind die Teilnahmebedingungen des Legoland-Gewinnspiels

Die Günzburger Zeitung bietet gemeinsam mit dem Legoland für eine ganze Familie den freien Eintritt am "Tag der Region" an. Auch Oma und Opa dürfen mit, wenn sie wollen. Um die Familienkarte für den 6. Mai zu gewinnen, schicken Sie uns eine E-Mail an: gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de mit dem Betreff "Legoland". Bitte teilen Sie uns in der E-Mail Ihren Namen, die Anzahl der Personen in der Familie sowie Ihre Telefonnummer mit. Um bei der Verlosung teilzunehmen, beantworten Sie uns auch bitte folgende Frage: Wie alt wird das Legoland in diesem Jahr? Einsendeschluss ist Donnerstag, 12 Uhr. Die Familie, die bei der Auslosung die Freikarten gewinnt, wird noch am Donnerstag von der Redaktion der Günzburger Zeitung benachrichtigt.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünschen wir viel Glück beim Gewinnspiel! (AZ, sohu)

