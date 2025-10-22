Icon Menü
Gleich zweimal angerufen: 61-Jährige aus Landensberg lässt Telefonbetrüger abblitzen

Landensberg

Wegen angeblicher Verkehrsunfälle: Zwei Telefonbetrüger versuchen, eine Frau aus Landensberg zu täuschen. Die 61-Jährige handelt genau richtig.
    Eine Frau ist am Dienstag von Schockanrufern kontaktiert worden.
    Eine Frau ist am Dienstag von Schockanrufern kontaktiert worden. Foto: Fabian Sommer, dpa (Symbolbild)

    Gleich zweimal ist am Dienstag eine 61-jährige Frau aus Landensberg von Betrügern angerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich gegen 17 Uhr zunächst eine unbekannte Anruferin, die behauptete, dass die Tochter der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall hatte. Als die Frau nach dem Namen der Anruferin fragte, legte diese auf. Kurze Zeit danach meldete sich ein unbekannter Mann und behauptete diesmal, dass der Sohn der Angerufenen in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Auch hier wurde aufgelegt, nachdem die Frau nach dem Namen des Anrufers gefragt hatte, heißt es vonseiten der Polizei. Aufgrund des richtigen Verhaltens der Frau, entstand ihr kein Vermögensschaden. (AZ)

