Sport-Urgestein Karl Ruder ist jetzt Ehrenvorsitzender

Nach 53 Jahren Ehrenamt in der Spielvereinigung Glöttweng-Landensberg wird der langjährige Vorsitzende Karl Ruder besonders gewürdigt.

Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes des Sportvereins Glöttweng-Landensberg, wurde Karl Ruder für 53 Jahre aktive Vereinsarbeit geehrt. Seit 2017 und bis zum Frühjahr war Karl Ruder 1. Vorsitzender. Sein Nachfolger Markus Hagenbusch ernannte ihn im Kreise seiner treuen Wegbegleiter mit der Ehrenurkunde zum Ehrenvorsitzenden. In Ruders Amtszeit fällt auch die Sanierung des Festplatzes des Holzwinkelstadions. In den 53 Jahren Ehrenamt in „seinem“ Sportverein war der Geehrte 40 Jahre Jugendleiter, Schriftführer und Fußballabteilungsleiter, teilweise sogar in Doppelfunktion.

In seiner Amtszeit entwickelte sich der einstige Fußballverein zu einem Breitensportverein mit mehreren Abteilungen und Kursangeboten. Karl Ruder übergab sein Amt mit einem Mitgliederrekord von 335 Mitgliedern. Beim beliebten Elfmeterturnier siegten die Holzwinkel-Borussen hervor. Mit mehr als 150 Oldtimerfahrzeugen vom Mähdrescher bis zum Sportwagen, einem bunten Kinderprogramm und Blasmusik mit den Donau4Musikanten gab es für alle ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Das Foto zeigt Markus Hagenbusch mit Ehrenmitglied Karl Ruder und Ehefrau Waltraud. (AZ)