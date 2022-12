Vorweihnachtliche Hilfsaktion in Günzburger Arztpraxis

Ein Senior ist in einer Günzburger Arztpraxis und will von seiner Frau abgeholt werden. Sein Handy will die Telefonnummer allerdings nicht preisgeben - doch er bekommt Hilfe.

Wer so kurz vor den Feiertagen zum Doktor geht, braucht in der Regel Hilfe bei körperlichen Unpässlichkeiten. In einer Günzburger Arztpraxis hatte ein Senior aber ganz andere Komplikationen. Im vollbesetzten Wartezimmer tippte der Mann noch ziemlich energisch auf seinem Handy. Eigentlich wollte er seine Frau benachrichtigen, dass sie ihn abholen könnte.

Erster Versuch: klappte nicht; zweiter Versuch: Der Senior scheiterte erneut. Seine Frau hatte dem Betagten die Handynummer aufgeschrieben, aber zu undeutlich. Als erste versuchte eine wartende Patientin dem Mann unter die Arme zu greifen. Die Zahlenreihe darauf war aber tatsächlich dermaßen schwer zu entziffern, dass weitere Arztbesucherinnen ihr Glück versuchten.

Verschiedene Vorwahl-Alternativen führten nicht zum gewünschten Anschluss. Jetzt nahte Hilfe in Form einer jungen Frau. Sie checkte das Telefonbuch des bereits in die Jahre gekommenen Handys. Ergebnislos, weder in Anruflisten noch abgespeichert fand sich die gesuchte Nummer. Dem Senior kam der rettende Einfall: Seine Frau wollte in ein Fachgeschäft, aber die Telefonnummer wusste er nicht.

Die herauszufinden war für die junge Patientin mit dem Smartphone kein Problem. Wie sich herausstellte, war die Frau des Seniors tatsächlich in dem Geschäft, aber auch schon wieder weg. Der betagte Patient schien langsam der Verzweiflung nahe. Da blieb eigentlich nur eine Lösung: Warten, bis zum Ende der Praxis-Sprechstunde, irgendwann müsste die Frau ja merken, dass ihr Mann fehlt.

Aber wenige Minuten später folgte dann doch das vorweihnachtliche Happy End in der Arztpraxis: Die junge Patientin hatte noch einen letzten Versuch mit dem Handy des Seniors gewagt – diesmal ohne Vorwahl. Tatsächlich meldete sich seine Frau. Der Senior war begeistert über so viel spontane Hilfsbereitschaft durch die jüngere Generation. (wk)