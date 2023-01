Wolfgang Kahler schreibt seit mehr als 50 Jahren für die Günzburger Zeitung

Warum die freie Mitarbeit in der Lokalredaktion der GZ höchst abwechslungsreich ist, erklärt einer, der es wissen muss: Mitarbeiter Wolfgang Kahler.

Das Smartphone klingelt und schreckt mich von meiner Lektüre auf. "Wir hätten da einen Termin für dich", meldet sich Andrea Jergon. Die gute Seele der Günzburger Zeitung weiß, worauf es ankommt. Das neue Theaterstück einer Laienbühne steht an. Genau das Richtige für einen freien Mitarbeiter wie mich. Über den Einsatz bei der Premiere werde ich von der Redaktionssekretärin kurz instruiert. Einer von vielen abwechslungsreichen Terminen, bei denen Vielseitigkeit und journalistische Neugier gefragt sind.

Der Weg zur Tageszeitung begann für mich schon vor fast 50 Jahren. Er war nicht immer ganz gradlinig, aber viele Wege führen ja nach Rom, wie es so schön heißt. Schon in jungen Jahren war das Interesse fürs Schreiben vorhanden. Es begann mit einer Krimistory über Schmuggler am Bodensee – die leider nie vollendet wurde.

Mit Formel-1-Legende Niki Lauda unterwegs

Der Pressechef des Bundespräsidialamtes gab mir, dem gebürtigen Berliner, den Tipp, den Journalismus quasi von der Pike auf zu lernen. So kam es: Ich begann meine Laufbahn bei kleinen Tageszeitung in Oberbayern als Volontär und Jungredakteur. Damals wurde die Zeitung noch mit Bleisatz produziert, lokales Geschehen stand dort auf den ersten Seiten des früher eigenständigen Blattes eines Heimatverlegers. Weil ich schon in jungen Jahren als Hobby fotografierte, war das "Schießen" geeigneter Bilder kein besonderes Problem. In den Anfangsjahren wurden die Filme sogar noch selbst entwickelt.

Wolfgang Kahler ist der Gerichtsexperte für die Günzburger Zeitung. Der erfahrene Redakteur schreibt über viele Themen im Landkreis. Foto: Bernhard Weizenegger

Dann folgte ein heftiger Wechsel zu einem bekannten Motorjournal in Stuttgart mit vielen Einsätzen auf Rennstrecken im In- und Ausland und Kontakten zu Promis wie dem legendären Formel-1-Star Niki Lauda. Ein völlig neues Genre kam durch den Wechsel in zwei Düsseldorfer Werbeagenturen. Dann, nach einem erneuten privat bedingten Umzug, startete ich bei der Augsburger Allgemeinen, zunächst im PR-Ressort, dann bei der Illertisser und Neu-Ulmer Zeitung, bevor es mich in den Landkreis Günzburg verschlug. Dort, mittlerweile im Ruhestand angelangt, bin ich nun seit gut zehn Jahren für die Lokalredaktion im Einsatz.

Vom Krimiautor zum Gerichtsreporter

Auf jeden Fall ist vielseitige Neugier gefragt – denn der Arbeitsbereich ist höchst variabel. Ganz besonders wichtig ist kontaktfreudiges Interesse an Menschen. In den vergangenen Jahren ging es beispielsweise zu zahlreichen Terminen nahezu im gesamten Landkreis und darüber hinaus. Berichte über Sitzungen von Gemeinde- und Stadträten gehören dazu genauso wie Aufführungen von Laienbühnen oder andere gesellschaftliche und kulturellen Veranstaltungen wie Kabarett- oder Musikevents.

Klar, dass vieles dabei auch fotografisch festgehalten wird, also hilft der Blick für die optische Wirkung eines Bildes, was freilich kein Hexenwerk ist. Das funktioniert heute fast immer mit dem Smartphone, während man sich früher mit schwerem Kameragerät abplagte. Die ersten schriftstellerischen Gehversuche auf dem Krimisektor waren offensichtlich nachhaltig – denn ziemlich oft komme ich als Gerichtsreporter mit der Justiz in Kontakt. Verhandlungen beim Amts- oder Landgericht geben höchst bemerkenswerte Einblicke in gesetzeswidriges menschliches Verhalten, einschließlich mancher kurios anmutender Motivation. Der Artikel über die Gerichtsverhandlung oder eine Gemeinderatssitzung will natürlich noch am heimischen Laptop verfasst werden. Meistens ist dafür eine bestimmte Zeilenzahl vorgegeben, damit die Geschichte nicht zum abgeschlossenen Roman ausartet.

Aber jetzt geht’s zur Theaterpremiere mit dem vielsagenden Titel "A Hund is’ er schon, der Bazi".

