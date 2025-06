Die Leidenschaft fürs Fahrrad prägt ihr Leben

Es gibt wohl kaum jemanden in Günzburg, der das Fahrrad- und Autozubehörgeschäft AFS in der Augsburger Straße nicht kennt. Die Geschichte der langen Ehe des Jubelpaares Hartberger ist eng mit der Historie dieses Geschäftes verbunden. Kennengelernt haben sich die beiden heute 71-jährigen Jubilare 1973 im Eiscafé La Bomba am Marktplatz, dem legendären Treffpunkt der Günzburger Jugend zu dieser Zeit. Ein gemeinsamer Bekannter bat Christine Krause und ihre Freundinnen zu sich an den Tisch. Dort saß auch ihr späterer Ehemann, der sofort ganz angetan war von ihren schönen Augen, ihren langen braunen Haaren und ihrer ganz besonderen Stimme. So schwärmt er nach über 50 Jahren immer noch von diesem ersten Kennenlernen. Da auch er ihr nicht unsympathisch war, trafen sich die beiden während der folgenden Zeit regelmäßig zum Tanzen.

