Goldene Hochzeit: Gülnaz und Hasan Güzel feiern 50 Jahre Liebe und Tradition

Günzburg

Goldene Hochzeit: Die Väter spielten für diese beiden Schicksal

Gülnaz und Hasan Güzel aus Günzburg haben es nie bereut, dem Willen ihrer Väter gefolgt zu sein und blicken nun auf 50 glückliche Ehejahre zurück.
Von Claudia Jahn
    Gülnaz und Hasan Güzel blicken auf 50 glückliche Ehejahre zurück. Für die Feier der Goldenen Hochzeit haben die Kinder eine Überraschung geplant.
    Gülnaz und Hasan Güzel blicken auf 50 glückliche Ehejahre zurück. Für die Feier der Goldenen Hochzeit haben die Kinder eine Überraschung geplant. Foto: Claudia Jahn

    Als Teenager hatte Gülnaz Güzel ganz konkrete Pläne für ihre Zukunft. Damals in den 1970er Jahren besuchte sie eine weiterführende Schule in Istanbul und wollte nach ihrem Abitur ein Studium beginnen. Diesen Plänen machte ihr Vater einen Strich durch die Rechnung, als er ihre Hand dem Sohn eines Freundes versprach. Das war so Brauch in der anatolischen Provinz Sivas, wo beide Familien ihre ursprüngliche Heimat hatten. Auch Hasan Güzel, ihr späterer Ehemann, wurde vor vollendete Tatsachen gesetzt, hat sich aber im Gegensatz zu seiner Frau schnell von der Schönheit des Mädchens überzeugen lassen. Aber auch bei ihr verschwanden die anfänglichen Bedenken schnell, als sie sich von seinem liebevollen Charme überzeugen ließ. Rückblickend sagt sie heute mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen, dass die Wahl ihrer Väter eine gute Wahl war und sie den Schritt zur Eheschließung nie bereut hat.

