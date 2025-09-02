50 Jahre Ehe: Ein Leben zwischen Bosnien und Deutschland

„Ich habe die Zähne zusammengebissen und mir gesagt, das schaffe ich!“, erinnert sich Nafiya Vuzmek an die Zeit im November 1969, als sie mit gerade einmal 15 Jahren alleine aus einem Dorf in der Nähe von Brod in Bosnien nach Deutschland gekommen war. Der Zufall führte sie nach einer kurzen Zeit in Bocholt nach Günzburg, wo sie im Krankenhaus lange Jahre in der Küche angestellt war. Eine Zeit, an die sie gerne zurückdenkt, denn sie fühlte sich sehr wohl in dem angenehmen Arbeitsklima, das dort herrschte. Anfang der 1970er-Jahre lernte sie bei einem Besuch mit Freundinnen im Gasthaus Sonne in Bubesheim ihren späteren Ehemann Viktor kennen. Der heute 75-jährige Slowene war auch 1969 nach Deutschland gekommen und hat über einen Einsatz bei einer Leiharbeitsfirma eine Festanstellung bei der Landmaschinenfabrik Mengele erhalten. Nach dem Erwerb des Lkw-Führerscheins fing er als Müllfahrer bei Sulo in Deffingen an, wo er bis zu seinem Renteneintritt 42 Jahre lang beschäftigt war.

