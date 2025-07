Liebe auf den ersten Blick: Bei einem Strandspaziergang hat es gefunkt

„Wir haben von Anfang an gut zusammengepasst und wir passen immer noch gut zusammen!“. Das ist das Fazit, das das Ehepaar Ayten und Sükrü Akkaya nach 50 glücklichen Ehejahren mit blitzenden Augen zieht. Es ist eine Geschichte, wie sie das Schicksal nicht schöner hätte schreiben können. Die Familien beider Ehepartner kommen aus der malerisch an der Schwarzmeerküste gelegenen Stadt Piraziz. Während der inzwischen 75-jährige Sükrü in Piraziz ein erfolgreiches Friseurgeschäft betrieb, lebte seine heute 65 Jahre alte Frau Ayten mit ihren Eltern in Reisensburg und kam nur in den Sommerferien mit ihrer Familie in die Türkei. Bei einem dieser Ferienaufenthalte ist das damals 14-jährige bildhübsche Mädchen dem Friseurmeister aufgefallen. Sie erinnerte ihn an eine berühmte Schauspielerin, die er sehr bewunderte. Die Kontaktaufnahme mit seiner Angebeteten gestaltete sich als nicht ganz einfach. Er benötigte dazu die Vermittlung einer Tante, die, taktisch klug gewählt, die beiden zu einem Strandspaziergang begleitete.

