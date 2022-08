Die Klingenburger Männer bleiben drin und die Golferinnen steigen auf

Klingenburger Golf-Teams feiern zum Saisonabschluss und nehmen sich für die Zukunft einiges vor. Was die Spielführer sagen.

Nach einem Herzschlag-Finale haben die Golfer des GC Schloss Klingenburg den Klassenerhalt in der Oberliga erreicht. Die Männer durften gleich bei der Titelfeier der Frauen im Verein mitmachen: Das Klingenburger Team steigt als Meister der Bezirksliga auf und darf im kommenden Jahr ebenfalls in der Oberliga ran.

Kapitän Felix Oberfrank wusste, dass es ein „ganz enges Ding“ werden würde. Der direkte Konkurrent GC Starnberg lag vor dem abschließenden Spiel zwar zwei Punkte hinter den Klingenburgern, hatte aber den großen Heimvorteil, nutzte diesen auch konsequent und siegte im Feld der fünf Mannschaften.

25 Schläge Vorsprung

Damit lag es an Hubert Reszler, Felix Oberfrank, Nikolai Beranek, Reimund Dirr, Patrick Oberlander, Marc Gratzl, Matu Lampe und Tobias Osswald, mindestens den dritten Platz zu erreichen und zugleich nicht zu viele Schläge auf Starnberg zu verlieren. Es wurde eine Zitterpartie, ehe klar war: Es hat gereicht! 25 Schläge weniger als die Starnberger haben die Klingenburger über die ganze Saison hinweg benötigt und hielten damit die Oberliga.

Souveräner Meister wurde der GC Wörthsee, absteigen muss neben Starnberg das abgeschlagene Schlusslicht St. Eurach.

Nikolai Beranek zeigt sich nach dem Krimi erleichtert und sagt: „Insgesamt haben wir eine geschlossene und solide Leistung gezeigt. Dass es am Ende so eng werden würde, hätten wir nicht gedacht. Aber es ist ja noch mal gut gegangen.“

Je nach Gruppenzuteilung erhoffen sich die Herren des GC Schloss Klingenburg in der nächsten Saison eine Spielklasse, in der sie vielleicht sogar ein Wörtchen um den Aufstieg in die Regionalliga mitreden können. Das einmalige Gastspiel in der dritthöchsten Liga Deutschlands vor ein paar Jahren haben einige Golfer noch in den Köpfen.

Ein zweiter Platz genügt

Eine geschlossene Leistung gab auch bei den Frauen den Ausschlag zum Saisonerfolg. Im Saisonfinale sicherten sich die Klingenburgerinnen den erhofften Titelgewinn vor den leicht favorisierten Damen aus Wiggensbach. Aufgrund des bereits zuvor erspielten Punkte-Vorsprungs reichte dem Team um Spielführerin Karin Schmid ein zweiter Platz in Dillingen, um den Aufstieg perfekt zu machen.

Neben Schmid spielten im Meisterteam dieser Bezirksliga-Saison Claudia Glogger, Karin Schmid, Monique Löhlein, Carolin Gruler, Claudia Prommersberger-Fischer, Maria Kaufmann, Renate Lindauer, Silvia Schmieder, Stephanie Egerer und Anna Riedel.

Vom ersten Spieltag an standen die Klingenburgerinnen an der Tabellenspitze. Nach dem Heimsieg auf der Klingenburg zur Mitte der Serie war der Vorsprung so groß, dass zum Rundenausklang zwei solide erspielte zweite Plätze genügten. Schmid kommentiert im Rückblick: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir hatten einen super Teamspirit, was man an der großen Trainingsbeteiligung gesehen hat. Das war sicher ein Hauptgrund für den positiven Ausgang der Saison.“

Comebackerin Stephanie Egerer richtet den Blick schon jetzt auf die nächste Saison und sagt: „In der Oberliga werden wir sicherlich noch mal eine Schippe drauflegen müssen, aber das Potenzial dazu haben wir alle. Der Klassenerhalt ist das Minimalziel.“ (AZ)