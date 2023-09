Festwochen bei den Golfern des GC Schloss Klingenburg

Zwei Teams des Golfvereins aus der Gemeinde Jettingen-Scheppach feiern den Aufstieg. Der Titelgewinn allein genügte dafür nicht. Es musste ein Nervenspiel her.

Hubert Reszler konnte einfach nur megastolz sein auf seine Mannschaft. „Es sind alle über sich hinausgewachsen und haben genau im richtigen Moment ihr bestes Golf gespielt“, schwärmte der Mannschaftsführer des Männer 30-Teams des GC Schloss Klingenburg. Und es gab ja auch Großes zu feiern: Nach dem Titelgewinn und einem erfolgreich absolvierten Aufstiegsspiel stieg das Team auf und spielt nun in der kommenden Saison in der ersten bayerischen Liga. Dasselbe Kunststück gelang den Herren 65 des Vereins aus dem Herzen des Landkreises Günzburg. Sie spielen fortan in der 2. Liga auf Ebene des Bayerischen Golfverbands (BGV). Die Klingenburger Festwochen eingeleitet hatte kurz zuvor das sensationelle Abschneiden bei den bayerischen Vierer-Meisterschaften.

Titelgewinn steht früh fest

Eigentlich hatten die 30er nach dem Aufstieg 2022 erst einmal in der 2. Liga Fuß fassen wollen. Aber schon nach dem Auftakt war klar, dass es zu viel mehr reichen könnte. Und so kam es dann auch, der Titelgewinn in der Vierer-Gruppe stand schon vor dem abschließenden Spieltag fest.

Zwischen den Klingenburgern und der bayerischen Beletage stand nun noch der GC München Valley, der seine Spielgruppe noch deutlicher dominiert hatte, als es die Schwaben taten. Das Format Lochwettspiel (Eins-gegen-eins-Duelle) erfordert besondere Nervenstärke und mit ihrem Kader, in dem unter anderem der ehemalige bayerische 30er-Meister Tarek Baraka steht, hatten die Münchner auf dem Papier die absolute Favoritenrolle.

Überragender 5:1-Erfolg des GC Schloss Klingenburg

Aber auch die Klingenburger wissen, dass sie gut spielen können, wie Klubmeister Marc Gratzl vor dem Entscheidungskampf bemerkte. Und vor allem hatten sie Nerven wie Drahtseile mit auf den Platz gebracht. Tobias Oßwald, Felix Riedele, Reimund Dirr, Matthias Zähringer, Marc Gratzl und Hubert Reszler erwischten allesamt auf dem neutralen, aber gut bekannten Platz im Allgäuer G&LC einen Sahnetag und dominierten ihre Gegner teilweise. Am Ende stand ein überragendes 5:1 auf der Anzeigentafel. Tobias Oßwald gab gleich einen Ausblick auf 2024 und sagte: „Wir freuen uns riesig und sind schon gespannt, wie schnell wir uns in der höchsten Liga akklimatisieren können.“ Im Klingenburger Team standen neben den Spielern im Finale auch Felix Oberfrank, Nikolai Beranek, Fabian Breede, Claus Herdzina und Markus Schmieder.

Männer 65 spielen sensationelle Saison

Auch die Herren 65 um ihren neuen Mannschaftsführer Hardy Erletz erlebten eine sensationelle Saison. Sie mussten freilich lange warten, ehe der Staffel-Titel unter Dach und Fach war. Erst am finalen Spieltag ihrer Drittliga-Gruppe war klar, dass es zur Meisterschaft und zur Teilnahme am Aufstiegsspiel zur 2. Liga reichen würde.

Lesen Sie dazu auch

Gegner im Lochwettspiel war der Münchner GC, gespielt wurde im GC Abenberg. Alle Matches verliefen zunächst sehr spannend und kein Team konnte sich so richtig absetzen. Hinten raus aber zeigten die Klingenburger Hardy Erletz, Manfred Linder, Peter Vohle, Johann Amann, Franz Strobl und Karl Schedler exzellentes Golf und ließen ihren Gegnern kaum noch eine Chance. Am Ende standen ein ungefährdeter 4,5:1,5-Sieg und der Aufstieg.

Peter Vohle fasste das Nervenspiel zusammen: „Wir haben uns bestmöglich vorbereitet und hatten einen tollen Teamgeist. Jeder hat auch irgendwie für den anderen gefightet und am Ende haben wir uns für eine tolle Saison mit dem Aufstieg belohnt.“

Ebenfalls zum Einsatz in dieser Saison kamen Paul Hartinger und Manfred Michalke. (AZ)