Den Trommler-Orden erhält ein Burgauer – aus der Steiermark

Der Trommler-Orden gilt als die höchste Auszeichnung, die im Burgauer Fasching verliehen wird: jedes Jahr beim Trommler-Ball der Faschingsgesellschaft Burgavia am Gumpigen Donnerstag und an nur eine Person. Wer diese ist, bleibt bis zu dem Zeitpunkt der Verleihung geheim. Bestimmt wird sie von Mitgliedern des Ordensstiftergremiums, des Faschingszugkomitees und der Burgavia. Am Donnerstagabend beschäftigte darum wieder alle die eine Frage: Wer ist der neue Träger des Trommler-Ordens im Jahr 2025?

