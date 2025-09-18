Verstoß gegen Aufenthaltsgesetz: Grenzpolizei hält Mann auf der A8 bei Leipheim an

Auf der A8 bei Leipheim haben Fahnder der Grenzpolizei Pfronten am Mittwoch einen Autofahrer kontrolliert. Bei dem Mann soll es sich um einen 28-jährigen Albaner gehandelt haben. Dieser habe sich seit über einem Jahr in Deutschland aufgehalten und damit den visumfreien Zeitraum von 90 Tagen deutlich überschritten, teilt die Polizei mit. Nachdem der 28-Jährige eine Sicherheitsleistung über 1000 Euro hinterlegt hatte, durfte er seine Fahrt in die Heimat fortsetzen. Er müsse nun nachweisen, dass er das Schengengebiet innerhalb eines festgelegten Zeitraums verlässt. Zudem erwarte ihn eine Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz. (AZ)
Leipheim
