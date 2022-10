Großanhausen

vor 48 Min.

Ein seltenes Ereignis: Kälber-Drillinge kommen in Großanhausen zur Welt

Plus Kälber-Drillinge: Was sich auf dem Hof der Familie Briegel in Großanhausen zugetragen hat, ist ziemlich unwahrscheinlich – aber eben möglich.

Von Martin Gah Artikel anhören Shape

Drei besondere Sonntagskinder kamen vor rund einem Monat auf dem Hof der Familie Briegel im Burgauer Vorort Großanhausen zur Welt: Die Fleckvieh-Kuh Gitti ist Mutter von Drillingen geworden. Dieses Ereignis hat bei Rindern laut der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft eine Wahrscheinlichkeit von 0,007 Prozent. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt die Bäuerin Monika Briegel mit einem Lächeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen