Soldaten- und Kameradschaftsverein Großanhausen hat einen neuen Vorstand

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Großanhausen begrüßte der 2. Vorstand Herbert Blaschke die Mitglieder. Neuwahlen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Als neuer 1. Vorstand wurde Herbert Blaschke zum ersten Mal gewählt. Sein langjähriger Vorgänger Anton Holzbock trat aus gesundheitlichen Gründen zurück. Das Amt als 2. Vorstand übernahm Maximilian Merk. Der Kassierer Josef Scheerer, der Schriftführer Markus Müller sowie die Beisitzer Helmut Wiggenhauser, Thomas Konrad und Kurt Messerschmidt wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch die Kassenprüfer Josef Lenzer und Gerhard Konrad wurden für eine weitere Periode bestätigt. Die Wahl führte Zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger durch.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein wurden geehrt: Stephan Baader, Elfriede Berthold, Herbert Blaschke, Adam Bloch, Marco Bloch, Werner Brunner, Heinz Eska, Elisabeth Fischer, Hiltrud Geier, Gerald Gollinger, Johann Grüner, Peter Hänsch, Birgit Holzbock, Christian Holzbock, Michaela Holzbock, Jürgen Kamp, Hubert Kohl, Gerhard Konrad, Johanna Konrad, Thomas Konrad, Manfred Kramer, Peter Mader, Paula Mändle, Ulrich Mändle, Thomas Merk, Kurt Messerschmidt, Adolf Neumeier, Ulrich Ruf, Sonja Wiedenmann, Marliese Willer, Christian Wöllert und Albert Zinner.

Icon Vergrößern Der Verein hat jetzt einen neuen Ehrenvorstand. Unser Bild zeigt (von links) hinten Zweiten Vorstand Maximilian Merk, Josef Scheerer, Ersten Vorstand Herbert Blaschke, Thomas Konrad, Kurt Messerschmidt sowie sitzend Helmut Wiggenhauser, Ehrenvorstand Anton Holzbock und Markus Müller. Foto: Helmut Göppel

Mit viel Lob und Anerkennung ernannte der neue Vorstand seinen Vorgänger Anton Holzbock zum Ehrenvorstand. Er führte von 1997 bis 2025 den Verein. Als Dank dafür bekam er eine Urkunde und einen Geschenkkorb überreicht. Anton Holzbock bedankte sich mit einem kurzen Rückblick über seine Arbeit in den letzten 28 Jahren. Der neue Vorstand zeigte die 100 Jahre alte Vereinsfahne. Sie wurde für viel Geld im Jahr 2024 von der Firma Eibl in Olching restauriert. Sie wird beim Gangolffest am 9. Juni durch den Stadtpfarrer gesegnet. Als Vorschau stellte er das Gangolffest und das Schafkopfturnier sowie den Heimatabend vor.

