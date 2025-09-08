Icon Menü
Großbrand im Donauried: Feuerwehr kämpft gegen lodernde Flammen im Holzstadel

Günzburg

Stadel steht in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr im Donauried

Eine Scheune im Günzburger Donauried brennt. Hunderte Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Aktuell sind keine Personen verletzt.
Von Lukas Hesse und Sophia Huber
    Dichter Rauch steigt auf, die Löscharbeiten sind in vollem Gange.
    Dichter Rauch steigt auf, die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Foto: Lukas Hesse

    Schon von weitem sieht man Flammen aus einem Stadel steigen. Gegen 13 Uhr werden am Montagmittag mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis zu einem Großbrand ins Donauried alarmiert. Der Weihnachtsstadel der Familie Gollmitzer steht in Brand. Einsatzleiter und Kommandant der Günzburger Feuerwehr, Christoph Stammer, berichtet, dass die Einsatzkräfte sogleich versucht haben, das anliegende Wohnhaus zu sichern, damit die Flammen nicht auf dieses übergreifen. Stand 14 Uhr sind keine Menschen oder Tiere in Gefahr, man habe keine bekannten Personenschäden, so Stammer.

    Stand 14.30 Uhr sind die Löscharbeiten in vollem Gange. Auch die Polizei ist vor Ort, eine Drohne kreist über dem Hof. Noch könne man keinerlei Aussagen zur Brandursache treffen, Polizei und Kripo konnten sich auch noch keinen Zutritt zur Scheune verschaffen, da die Arbeiten laufen. Laut Stammer sei auch die Löschwasserversorgung vor Ort nicht ideal, doch man behelfe sich mit den Teichen in der Nähe des Flugplatzes. Außerdem sind Landwirte mit vor Ort, die mit Gülle und Vakuumfässern aushelfen. Mindestens 100 Einsatzkräfte sind zum Brandort alarmiert worden.

    Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald wir weitere Informationen haben.

