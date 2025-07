Geplatzter Reifen führt zu großem Unfall auf A8 bei Leipheim: Vier Pkw werden abgeschleppt

Auf der A8 bei Leipheim hat ein geplatzter Reifen zu einem großen Verkehrsunfall geführt. Laut Verkehrspolizei befuhr ein Sattelzug am frühen Mittwochmorgen die A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Leipheim platzte ein Reifen und die Lauffläche löste sich komplett ab. In der Folge blieb das Reifenteil mittig auf der Fahrbahn liegen und mehrere nachfolgende Fahrzeuge kollidierten mit der Lauffläche.

Vier Autos nach Unfall auf A8 bei Leipheim nicht mehr fahrbereit

Insgesamt wurden dadurch fünf Pkw beschädigt, so die Polizei. Alle Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 40.000 Euro geschätzt. Nachdem der 44-jährige Lkw-Fahrer den Reifen seines Aufliegers gewechselt hatte, konnte er seine Weiterfahrt fortsetzen. (AZ)