Fußgängerampel sorgt für mehr Sicherheit in Kötz

Die Installation der Ampel kostet 47.000 Euro. Warum das die Gemeinde Kötz und der Landkreis Günzburg für eine gute Investition halten.

Nein, das sind nicht die Landkreis-Beatles, auch wenn das Bildmotiv durchaus an das berühmte Plattencover von Abbey Road der Pilzköpfe aus dem englischen Liverpool erinnert, die hintereinander einen Zebrastreifen überqueren. Hier geht es auch nicht darum, Tonträger zu verkaufen. Das Thema dieser Damen und Herren heißt Verkehrssicherheit. Jene Sicherheit soll eine neue Fußgängerampel an der Ichenhauser Straße in Großkötz auslösen. An der kurvenreichen und unübersichtlichen Straße fehlte bislang eine Querungsmöglichkeit. Vor knapp einem Jahr hatte sich die Gemeinde Kötz deshalb an den Landkreis Günzburg gewandt, um die Verkehrssituation an der Kreisstraße GZ4 zu verbessern.

Nun hat das Staatliche Bauamt Krumbach für den Landkreis Günzburg auf Höhe des „Kötzer Lädle" eine Fußgängerampel installiert. Damit können Fußgänger und insbesondere Schulkinder die stark befahrene Kreisstraße sicher überqueren. Landrat Hans Reichhart, Bürgermeisterin Sabine Ertle, Henrik Vosdellen und Peter Schorer vom Staatlichen Bauamt Krumbach, Evelyn Schreyer vom Landratsamt Günzburg und Pfarrer Alexander Bauer nahmen die neue Fußgängerampel offiziell in Betrieb. Landrat Reichhart und Bürgermeisterin Ertle freuten sich zum Beginn des neuen Schuljahres, dass die Schülerinnen und Schüler nun dank der neuen Fußgängerampel sicher die Straße queren können. Die Kosten belaufen sich auf rund 47.000 Euro, die der Landkreis Günzburg als Straßenbaulastträger der Kreisstraße trägt. (AZ)