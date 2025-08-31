Icon Menü
Großkontrolle auf der A8: Motorradfahrer unterliegen strengen Sicherheitsprüfungen

Leipheim

Auf dem Weg zur Bike Week: Elf Motorradfahrer nach Kontrolle in Leipheim angezeigt

Im Rahmen der Großkontrolle auf dem Rastplatz an der A8 halten die Einsatzkräfte insgesamt 41 Motorräder an. Sechs Biker durften nur bis zum nächsten Händler weiterfahren.
Von Wilhelm Schmid
    • |
    • |
    • |
    Auf besonderes Interesse der Kontrolleure stößt ein Gespann aus den Niederlanden mit einem Trike als Zugfahrzeug und einem windschnittigen Anhänger. Fahrer und Beifahrer zeigen sich einsichtig über die Notwendigkeit der Kontrollen.
    Auf besonderes Interesse der Kontrolleure stößt ein Gespann aus den Niederlanden mit einem Trike als Zugfahrzeug und einem windschnittigen Anhänger. Fahrer und Beifahrer zeigen sich einsichtig über die Notwendigkeit der Kontrollen. Foto: Wilhelm Schmid

    Eines der berühmtesten Motorradtreffen der Welt bringt alljährlich laut Polizei Hunderttausende Motorradfans zur „European Bike Week“ an den Faaker See in Kärnten (Österreich). Bikes unterschiedlichster Bauarten, Marken und „Styles“ – um im Szene-Jargon zu bleiben – sind heuer vom 2. bis 7. September dort zu bewundern. Natürlich sind Campingplätze und alle weiteren Unterkünfte im Umkreis der nahegelegenen Stadt Villach und um den See herum restlos ausgebucht. Eine der Haupt-Anreiserouten für die Biker führt von West- und Nordeuropa über die Autobahn A8 vom Kreuz Elchingen in Richtung München und Salzburg. Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, durch gezielte Kontrollaktionen die Verkehrssicherheit der nach Kärnten fahrenden Biker und ihrer Maschinen zu prüfen und nötigenfalls zu verbessern.

