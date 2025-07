Auch die Günzburger Grünen unterstützen OB-Kandidat Endhardt

Nach Gesprächen zwischen Vorstand und Mitgliedern spricht der Ortsverband Günzburg-Kötz von Bündnis 90/Die Grünen dem parteilosen Martin Endhardt seine Unterstützung bei der Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl 2026 aus. „Für uns als Partner in der Stadtratsfraktion mit der Günzburger Bürgerliste war von Anfang an klar, dass wir einen gemeinsamen Kandidaten ins Rennen schicken möchten“, wird Stephan Deak, Sprecher des Ortsverbandes, in einer Pressemitteilung zitiert. „Mit Martin Endhardt haben wir einen Kandidaten gefunden, der sich glaubwürdig und kompetent für grüne Themen einsetzt.“

Grünen-Ortsverband Günzburg-Kötz unterstützt Martin Endhardt als Oberbürgermeisterkandidat

Ein wichtiges Thema der nächsten Kommunalwahl wird nach Einschätzung der Grünen die Landesgartenschau sein – und um diese solle sich jemand kümmern, dem nicht nur eine möglichst hohe Zahl an Besuchern, sondern auch die nachhaltige Gestaltung der Stadt am Herzen liege. Auch die Bewältigung zahlreicher Herausforderungen wie ein verbesserter Hochwasserschutz, der Bau von bezahlbaren Wohnungen oder die Bereitstellung von ausreichend Kita- und Schulplätzen seien bei Endhardt in guten Händen, heißt es.

Durch seinen Beruf als selbstständiger Architekt sei Endhardt nicht nur ein Fachmann beim Thema Bauen, sondern auch nah dran an den Leuten. „Wir freuen uns auf den Wahlkampf – mit Martin Endhardt als Oberbürgermeisterkandidaten und einer starken Liste von GBL und Grünen“, so Ortssprecher Deak.

Die Günzburger Bürgerliste hatte vor einer Woche bekannt gegeben, Endhardt aufzustellen. Kandidat für die SPD ist Michael Jahn, den auch die Freien Wähler unterstützen. Für die CSU wird Stefan Baisch antreten. (AZ)