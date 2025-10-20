Diese Grünen-Kandidaten wollen 2026 in den Kreistag

Mit einer klaren inhaltlichen Ausrichtung und einer ausgewogenen Liste hat der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Günzburg kürzlich im Dilldapper Saal in Ichenhausen seine Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende Kreistagswahl 2026 bestimmt. Die Mitglieder stimmten über die Besetzung der 60 Listenplätze sowie zwei Ersatzkandidaturen ab – dabei setzte der Verband konsequent auf Parität und Vielfalt: Gemäß der Satzung waren alle ungeraden Plätze für Frauen reserviert, während die geraden Plätze offen vergeben wurden. Ebenso waren Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Teilen des Landkreises vertreten. Spitzenkandidatin Claudia Lachenmayer, die zugleich als Bürgermeisterkandidatin für Krumbach antritt, betonte in ihrer Rede die dringende Notwendigkeit eines ausgebauten und klimaneutralen ÖPNV im Landkreis: „Mobilität ist ein zentraler Hebel für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Bus und Bahn im Landkreis Günzburg endlich attraktiv, zuverlässig und für alle bezahlbar werden.“

Den zweiten Listenplatz sicherte sich Carsten Pothmann, Landratskandidat der Grünen, der nachhaltiges Wirtschaften, die Förderung innovativer Unternehmen und eine bezahlbare stationäre und ambulante Gesundheitsversorgung als zentrale Wahlkampfthemen benannte. Die amtierende weitere stellvertretende Landrätin Angelika Fischer (GBL, Platz 3) und Fraktionsvorsitzender Kurt Schweizer (Platz 4) unterstreichen mit ihrer Platzierung die Kontinuität grüner Politik im Kreistag. „Unsere Fraktion hat in den letzten Jahren gezeigt, dass ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft kein Widerspruch sind. Diese Liste steht für Erfahrung und frischen Wind“, so Schweizer. Silvera Schmider verstärkt laut Pressemitteilung mit Expertise in Sozialpolitik und Gleichstellung die Liste auf Platz 5.

Das Grüne-„Spitzenduo" mit Claudia Lachenmayer und Carsten Pothmann. Foto: Nadine Rau

Der Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer (Platz 6) wurde einstimmig gewählt und möchte die Verbindung zwischen Landes- und Kommunalpolitik stärken: „Die Herausforderungen des Klimawandels lassen sich nur gemeinsam angehen – von der Gemeinde bis zum Landtag.“ Auf Platz 7 wurde Julia Exler gewählt. Die 38-Jährige, die selbst Mutter zweier Kinder ist, möchte sich wie auch Silvera Schmider besonders für Frauen in der Kommunalpolitik, junge Familien und bedarfsgerechte Kinderbetreuung einsetzen. Auf den Plätzen 8 und 9 folgen Harald Lenz, Bürgermeister von Ebershausen und Kreisrat, sowie die Kreis- und Stadträtin Eveline Kuhnert aus Burgau. Spannung herrschte bei den Abstimmungen für die Plätze 10, 12 und 14, wo sich unter anderem der 22-jährige Lukas Neudeck gegen seine Mitbewerber durchsetzte – ein Zeichen für die Verjüngung der Kommunalpolitik.

Die Kreistagsliste wurde neben eigenen Mitgliedern auch durch Personen der Günzburger Bürgerliste (GBL) und Volt unterstützt. Florian Lipp von der Partei Volt (Platz 20) betonte: „Wir wollen den Landkreis Günzburg nachhaltig und familienfreundlich gestalten – mit bezahlbarem Wohnraum, moderner Kinderbetreuung und einer Politik, die junge Menschen aktiv einbindet. Diese Liste steht für Innovation und Generationengerechtigkeit.“

Anna Rauscher (Platz 17), Sprecherin des Kreisverbands Günzburg, zog ein positives Fazit: „Diese Liste vereint Kompetenz, Leidenschaft und den Willen, den Landkreis Günzburg zukunftsfähig zu gestalten. Wir gehen mit einem starken Team in den Wahlkampf – für den Erhalt unserer demokratischen Werte und ökologische und soziale Gerechtigkeit vor Ort.“ (AZ)