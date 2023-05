Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verursacht 25.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall hat eine 65-Jährige die Vorfahrt einer anderen Fahrerin missachtet und verursachte einen hohen Sachschaden. Eine 62-Jährige wurde leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen ist es an der Kreuzung zwischen Gundremmingen und Dürrlauingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin war auf der Kirchenstraße in Gundremmingen in Richtung Dürrlauingen unterwegs. Nach Angaben der Polizei hatte sie auf freier Strecke außerhalb der Ortschaften an einer Kreuzung die Vorfahrt eines von links aus Baumgarten kommenden Fahrzeuges missachtet und stieß mit diesem zusammen. Die 62-jährige Fahrerin in diesem Fahrzeug wurde dabei leicht verletzt. Die Unfallverursacherin erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt etwa 25.000 Euro. (AZ)