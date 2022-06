Günzburg

Hilfsprojekt für Ukraine: "Bis zur Umsetzung hat es drei Wochen gedauert"

Plus Schülerinnen und Schüler des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg schwitzen, um Spenden für ukrainische Flüchtlinge zu sammeln.

Von Annika Zürn

"Wenn bei uns Krieg wäre, wären wir auch froh, wenn uns jemand helfen würde", sagt Sven Vogt, Schüler der achten Klasse des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg. Bereits zu Kriegsbeginn in der Ukraine wusste er, dass er an der Schule ein Projekt umsetzen möchte, um Flüchtlingen zu helfen. Mit einer E-Mail an den Schulleiter Christian Hörtrich schlug er zwei Hilfsaktionen vor: einen Spendenlauf und eine Spendenaktion. Gemeinsam mit der Schülermitverantwortung (SMV) plante er die beiden Projekte. "Von der Idee bis zur Umsetzung hat es ungefähr drei Wochen gedauert", so Antonia Krehut, Mitglied der SMV.

