100 Tage Krieg in der Ukraine: "Ich habe das Leid gesehen und wollte einfach helfen"

Plus Sabrina Haas engagiert sich im Auftrag des Freiwilligenzentrums Stellwerk für ukrainische Flüchtlinge im Landkreis. Über ihre Arbeit und ihre Wünsche.

"Ich möchte zeigen, dass ukrainische Flüchtlinge in Deutschland willkommen sind und dass es Menschen gibt, die nicht wegschauen", sagt Sabrina Haas aus Günzburg. Als ehrenamtliche Helferin war sie mehrere Wochen für das Freiwilligenzentrum Stellwerk aktiv und hat Flüchtlinge in Bubesheim und Günzburg betreut.