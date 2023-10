1000-Euro-Gewinn überrascht am Samstag eine Seniorin aus Günzburg

Bereits morgens beim Frühstück macht Ingeborg Volkmer aus Günzburg mit beim Bilderrätsel unserer Zeitung. Am Samstag gewann sie die 1000 Euro.

"Ich kann es gar nicht fassen", strahlte Ingeborg Volkmer aus Günzburg, als sie am Samstagnachmittag ihre Haustüre öffnete, um das Kuvert mit ihrem Gewinn, den zehn druckfrischen Hundert-Euro-Scheinen, entgegenzunehmen. Zwei Begriffe, ein Bild und ein Lösungswort - darum ging es bei dem Gewinnspiel. Mit dem Begriff "Löwenzahn" hat die 69-Seniorin richtig kombiniert und das Bildrätsel gelöst, sie hatte aber auch noch Glück in der Verlosung.

Jeden Morgen beim Frühstück liest Ingeborg Volkmer die Günzburger Zeitung. Schon lange hat sie ein Zeitungsabo und will es nicht missen. "Das gehört für mich jeden Tag dazu", sagt die alleinstehende Rentnerin. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Seniorin kein einziges Bilderrätsel ausgelassen hat. "Ich habe aber auch nicht wirklich daran gedacht, dass ich tatsächlich gewinnen könnte", verriet Ingeborg Volkmer. Umso mehr freue sie sich über den Gewinn.

1000 Euro, die den Garten noch schöner machen

Als die Redaktion sie zur Gewinn-Übergabe besucht, ist Ingeborg Volkmer noch ganz überwältigt. Das Geld komme genau richtig, sagt sie. Die Gewinnerin verbringt sehr viel Zeit im Garten und hat einen grünen Daumen. Zurzeit sei sie damit beschäftigt, ihren Vorgarten etwas auf Vordermann zu bringen. Dafür habe sie schon ein paar Sträucher und Rosenstöcke in einer Gärtnerei bestellt. Die 1000 Euro sind ein gutes Polster, das sie sicherlich für ihren Garten verwenden werde.

Kurz nach 15 Uhr klingelte bei ihr das Telefon. Sie legte ihr Buch aus der Hand und zögerte erst, ob sie überhaupt ans Telefon gehen soll. "Anonymer Anrufer" stand auf dem Display. "Da gehe ich normalerweise gar nicht ran", sagte sie, meldete sich aber dennoch - aber nur mit einem "Hallo". Als sie am anderen Ende "Augsburger Allgemeine" und "Herzlichen Glückwunsch" hörte, klingelte es bei ihr. Riesig war die Freude. "Ich habe schon lange nichts mehr gewonnen, das ist bestimmt 40 Jahre her." Damals gewann sie ebenfalls 1000 Euro beim PS-Sparen der Sparkasse Günzburg-Krumbach.

Ereilt hat sie die frohe Botschaft beim Lesen. "Ich lese sehr viel und gerne", sagt sie. Das bezeugen die vielen Bücher in den Regalen ihres Wohnzimmers. Sogar ein eigenes Bücherzimmer hat sie, in dem rund 3000 Bücher stehen. Daher darf Ingeborg Volkmer darauf hoffen, dass sie bald wieder als glückliche Gewinnerin gezogen wird. Neu am Gewinnspiel ist in diesem Jahr, dass alle Teilnehmer die zusätzliche Chance auf zehnmal 500 Euro Reisegutscheine für eine exklusive Leserreise haben. Das wäre ganz in ihrem Sinne.