117 geförderte Wohnungen entstehen im Günz-Donaupark

Im Wohnquartier zwischen Günzburger Bahnhof und Donau sollen einmal bis zu 1000 Menschen leben. Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt ist in wenigen Wochen.

305 Wohnungen für etwa 1000 Menschen, 117 Wohnungen davon im geförderten Wohnungsbau. Ein Investitionsvolumen von 100 bis 120 Millionen Euro für das etwa 4,3 Hektar große Areal zwischen Günz, Auweg und ehemaliger Tierzuchthalle nördlich des Günzburger Bahnhofs - das sind die Eckpunkte des neuen Wohnquartiers Günz-Donaupark. Vor knapp einem Jahr begannen die Erschließungsarbeiten, der Baubeginn für Bauabschnitt eins ist für Oktober geplant. Christian Bernreiter, der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, war am Mittwochnachmittag in Günzburg und hat positive Nachrichten verkündet.

In dem ersten Bauabschnitt geht es um sechs Gebäude mit insgesamt 136 Wohnungen unterschiedlicher Größe. 44 haben zwei Zimmer, 58 drei Zimmer, 31 vier Zimmer und drei Wohnungen fünf Zimmer. Für das Wohnquartier im Günz-Donaupark erfolgte in der vergangenen Woche die Vertragsunterzeichnung zwischen der Bayernheim GmbH und der Vorhabenträgerin Immo-Projekt aus Kaufbeuren. „Wir freuen uns, den offiziellen Start des ersten Bauabschnittes mit 136 Wohnungen bekannt zu geben. Ein bedeutender Schritt für die nachhaltige Entwicklung Günzburgs ist damit gemacht“, teilt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig mit.

117 Wohnungen in Günzburg fallen unter die einkommensorientierte Förderung

Die Stadt Günzburg hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung ausreichend Wohnraum für alle im bezahlbaren Segment zur Verfügung zu stellen. 117 der 136 barrierefreien Wohnungen in Bauabschnitt eins fallen in den Bereich der Einkommensorientierten Förderung (EOF). "Ein echter Meilenstein für die Große Kreisstadt", erklärt Jauernig. In den vergangenen sechs Jahren seien in Günzburg durch den beschlossenen Wohnungspakt mehr als 100 neue bezahlbare und geförderte Wohnungen gebaut und alte Wohnungen modernisiert worden. "Der Bedarf ist aber um ein Vielfaches höher", sagt Jauernig. Im Günz-Donaupark kommen auf einen Schlag 117 Wohnungen im Bereich der EOF hinzu. "Das ist ein riesiger Sprung nach vorne, um mehr bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können - und zwar in allen drei Einkommensstufen", sagt Jauernig.

Die 117 geförderten Wohnungen, ursprünglich waren "nur" deren 50 geplant, haben eine Belegungsbindung von 55 Jahren. "Dass eine solch lange Belegungsbindung überhaupt möglich ist, haben wir ganz aktuell in diesem Jahr im Rahmen unseres Wohnbau-Boosters Bayern eingeführt. Die Wohnungen sollen nicht nur jetzt, sondern dauerhaft bezahlbar sein", sagt Staatsminister Bernreiter. Die Fertigstellung der Wohnanlage ist laut Bernreiter für das erste Quartal 2026 geplant. Im Freistaat werden nach Angaben von Bernreiter bis zum Jahresende durch die Bayernheim mehr als 6800 bezahlbare Wohnungen auf den Weg gebracht sein.

Innovatives Heizkonzept durch die Stadtwerke Günzburg

Günzburgs Oberbürgermeister bezeichnet das Wohnquartier als Paradebeispiel der städtebaulichen Nachverdichtung. Das einst gewerblich genutzte Gelände am Auweg habe die Stadt bewusst nicht den Kräften des freien Marktes überlassen. Das Wohnquartier sei durch die Nähe zur B16 und zum Bahnhof optimal angebunden. Es liege zwar in unmittelbarer Stadtnähe, gleichzeitig aber mitten in der Natur. Für das gesamte Gebiet wird aktuell ein innovatives Heizkonzept mit einer Nahwärmeversorgung durch die Stadtwerke Günzburg mit Abwärme aus der Kläranlage erstellt. Die Arbeiten hierfür haben wie berichtet ebenfalls bereits begonnen.

Grundlage für das Gesamtprojekt ist das Prinzip der sozialgerechten Bodenordnung, die einen Mindestanteil von 20 Prozent für sozialen Wohnungsbau festlegt. Diese Vorgabe wird im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung, die bei diesem Projekt zum Tragen kommt, deutlich übertroffen. "Uns war es besonders wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mit der Bayernheim GmbH haben wir den idealen Partner gefunden. In Zusammenarbeit mit der Stadt Günzburg konnten wir den geförderten Wohnraumanteil am Gesamtprojekt von 20 Prozent auf 38 Prozent erhöhen", sagt Joshua Voith, Geschäftsführer der Immo-Projekt. Die Bayernheim GmbH hat von der Vorhabenträgerin Immo-Projekt den ersten Bauabschnitt erworben. Unter den sechs Gebäuden im ersten Bauabschnitt wird es eine gemeinsame Tiefgarage mit 124 Stellplätzen sowie Keller- und Technikräume geben.

Die Donau als Herzstück im neuen Wohnquartier am Auweg

In dem Quartier am Auweg entsteht neben Wohnraum unter anderem ein naturnaher Park, der die Donau als Herzstück einbezieht. Dieser gilt als zentraler Schwerpunkt der Landesgartenschau 2029. Außerdem sollen eine öffentliche Grünfläche und ein begehbares Ufer den Bereich attraktiv gestalten. Ein Durchstich der Unterführung der Bahnsteige wird zur besseren Erreichbarkeit des Areals beitragen. Auch eine Verbindung zum Waldbad soll mittels eines Donaustegs geschaffen werden.

Der durch den Neubau ausgelöste Bedarf an Betreuungsplätzen in Krippe und Kindergarten wird durch den Bau einer entsprechenden Einrichtung im Auweg-Gebiet selbst gedeckt. Die Bau- und Folgekosten für die soziale Infrastruktur werden im Rahmen der sozialen Bodenordnung von der Vorhabenträgerin Immo-Projekt aus Kaufbeuren getragen. (mit AZ)