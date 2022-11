12- und 13-jährige Diebe in Günzburg erwischt

Drei Jungs wollten Waren im Wert von rund 90 Euro aus einem Supermarkt in Günzburg stehlen. Doch sie wurden erwischt und von der Polizei nach Hause gebracht.

Drei Jugendliche sind am Freitagmittag dabei erwischt worden, wie sie aus einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße in Günzburg Waren stehlen wollten. Bei den Dieben handelte es sich laut Bericht der Polizei um einen 12- und zwei 13-jährige Jungen. Entwendet werden sollten Waren mit einem Gesamtwert von etwa 90 Euro. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. (AZ)