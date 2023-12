13-Jährige versprühen Tierabwehrspray in der Tanzschule

Zwei Jugendlichen hantieren auf der Toilette mit dem Spray. Die Gase breiten sich in allen Räumen aus und lösen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

Am frühen Freitagabend ist es in einer Tanzschule in Günzburg zu einem Zwischenfall gekommen. Laut Polizei hantierten zwei 13-Jährige auf der dortigen Toilette mit einem Tierabwehrspray, wobei versehentlich Reizstoff freigesetzt wurde. Die Gase breiteten sich im Anschluss in die umliegenden Räumlichkeiten aus, wo gerade ein Tanzkurs für Jugendliche stattfand. Die Tanzlehrer sowie insgesamt mindestens 19 Tanzschüler erlitten infolgedessen geringe Atembeschwerden und Reizhusten.

Jugendliche müssen von Rettungsdienst versorgt werden

Sie wurden allesamt durch den Rettungsdienst versorgt und die Minderjährigen im Anschluss an die verständigten Eltern übergeben. Wie die Polizei weiter mitteilt, lüfteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr sämtliche Räume der Tanzschule durch, sodass diese wieder gefahrlos betreten werden konnten. Insgesamt waren neben der Polizei 39 Angehörige der Kreisbrandinspektion und der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg, sechs Kräfte der Rettungsdienste, sowie ein Notarzt und der Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. (AZ)