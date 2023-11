13-Jährige wird bei Ladendiebstahl in Günzburg erwischt

Eine Teenagerin will einen Geldbeutel und Kosmetik aus einem Günzburger Drogeriemarkt stehlen. Die Alarmsicherung machte ihr aber einen Strich durch die Rechnung.

Am Samstagnachmittag erwischte eine Verkäuferin in einem Drogeriemarkt in der Günzburger Violastraße eine 13-Jährige beim Diebstahl. Denn als das Mädchen den Kassenbereich passierte, löste die Alarmsicherung aus. In der Tasche der Teenagerin, die sich herauszureden versuchte, wurden am Ende ein Geldbeutel und Kosmetikartikel gefunden. Das Diebesgut stammte aus dem Sortiment des Geschäfts. Die Polizei informierte die Erziehungsberechtigten. Das Mädchen ist noch nicht strafmündig, hat also keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten. (AZ)