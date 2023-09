Günzburg

13-Jähriger bricht jüngerem Schüler den Finger

Er sah den Älteren in der Umkleidekabine an einer E-Zigarette ziehen und erzählte es weiter. So nahm das Unheil in Günzburg seinen Lauf.

In einer Schule kam es am Mittwochvormittag zu einem, wie die Polizei in ihrem Bericht formuliert, "unschönen Aufeinandertreffen" zweier Schüler. Dieses endete mit einem gebrochenen Finger. Ein 13-jähriger Bub sah, wie ein jüngerer Mitschüler in der Umkleidekabine an seiner E-Zigarette einen Zug nahm. Dies erzählte das Kind weiter, woraufhin der 13-Jährige zu dem Jüngeren lief und diesem den Finger umbog, sodass es zu besagtem Bruch kam. (AZ)

