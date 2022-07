13 Jugendliche schaffen ihren Abschluss an der Montessorischule

Montessori-Schülerinnen und Schüler feiern in Ichenhausen den Abschluss ihrer Schullaufbahn. Die rauschende Ballnacht wird unvergessen bleiben.

In Ichenhausen feierten die Schülerinnen und Schüler der Montessorischule Günzburg, ihre Eltern und die Schulfamilie einen festlichen Abend zum bestandenen Schulabschluss. Nach dem Sektempfang am Storchenbrunnen wurde die „Diamond Night“ Im Dilldappersaal durch die Abschlussklasse mit ihren Debüttänzen, einem langsamen Walzer und Discofox, gestartet. Die Rede von Schulleiterin Gabriele Seitz wurde inhaltlich vom Song „Deine Schuld“ der „Ärzte“ getragen: „Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär' nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt.“

Der Lehrerchor gab das Stück zum Besten und machte damit den erfolgreichen Schulabsolventen Mut, Veränderungen anzugehen. Eine rauschende Ballnacht schloss sich den Beiträgen an und wird nicht nur den 13 Schülerinnen und Schülern in schöner Erinnerung bleiben. Sie konnten alle ihre qualifizierenden Mittelschulabschlüsse und mittleren Bildungsabschlüsse erreichen und starten nun in weiteren betrieblichen oder schulischen Ausbildungen.

Das sind die Absolventen der Montessorischule Günzburg 2022

9. Jahrgangsstufe: Helena Bartenschlager (Günzburg), Nicolai Maximilian Fink (Reisensburg), Niklas Frank (Günzburg), Raphael Lutzenberger (Ellzee), Immanuel Matheis ( Gundelfingen) und Felix Süß (Offingen).

10. Jahrgangsstufe: Lara Bettio ( Lauingen), Inka Güler (Günzburg), Manja Kugler (Lauingen), Felix Motscha (Bibertal), Benedikt Sterk (Günzburg), Aaron Zeh (Kötz) und Lilly Zimmermann (Gundelfingen).

Die besten der Jahrgangsstufen sind Helena Bartenschlager mit einem Schnitt von 1,7 und Benedikt Sterk mit 1,5. (AZ)