14-Jähriger wird in Tiefgarage am Forum am Hofgarten geschlagen

Fünf Personen zwischen 14 und 16 Jahren sollen am Samstag einen Jugendlichen in Günzburg geschlagen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen fünf Täter im Alter zwischen 14 und 16 Jahren am Nachmittag des vergangenen Samstags in der Tiefgarage im Bereich des Forums am Hofgarten gemeinschaftlich einen 14-Jährigen. Zur genauen Klärung des Tatgeschehens beziehungsweise zum Motiv der Tatverdächtigen sind weitere Ermittlungen erforderlich. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)