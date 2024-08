14 Millionen Euro Zuschuss für Seniorenzentrum Günzburg

36 seniorengerechte Wohnungen, zwei Wohngruppen für ambulant-betreutes Wohnen, eine Tagespflege und ein stationäres Altenheim – all das wird in den kommenden Jahren auf dem Gelände der Georg-Simnacher-Stiftung in Günzburg entstehen. Nun steht fest: Der Freistaat Bayern fördert den Neubau des Seniorenzentrums im Landkreis Günzburg mit mehr als 14 Millionen Euro.

„Wir werden ein Seniorenzentrum schaffen, in dem verschiedenste Arten des Wohnens realisiert werden können“, sagt Landrat Hans Reichhart. In Kooperation mit der Stadt Günzburg entsteht auf dem Gelände ein gemeinsames Seniorenzentrum als Ersatzneubauten für das Wahl-Lindersche-Altenheim und das Alten- und Pflegeheim der Heilig-Geist-Spitalstiftung. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ergänzt: „Perspektivisch entsteht in der Großen Kreisstadt eine wichtige Einrichtung für pflegebedürftige Menschen.“

Neubau in Günzburg soll zwei bisherige Altenheime ersetzen

Zusammen werde ein moderner, zukunftsorientierter Neubau errichtet, der gleich zwei in die Jahre gekommene Altenheime ersetzen wird. Ergänzt werden die Wohn- und Betreuungseinheiten um eine Physiotherapie-Praxis und einen eigenen ambulanten Pflegedienst. Auf dem Gelände werden zusätzlich die Heimleitung und die Zentralverwaltung des Eigenbetriebes Seniorenheime des Landkreises untergebracht.



Wie berichtet war im Dezember des vergangenen Jahres der neue Entwurf für das Seniorenheim durch das Büro Braunger Wörtz aus dem baden-württembergischen Blaustein vorgestellt worden. Allein für den Ersatz des Wahl-Linderschen Altenheims waren bereits Kosten von rund 40 Millionen Euro geschätzt worden. Da zwischenzeitlich auch 100 Pflegeplätze der Heiliggeist-Spitalstiftung in das Projekt integriert wurden, wird von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgegangen, ein Teil davon wird nun über den Zuschuss des Freistaats finanziert. Ende Juli startete die Planungsphase, innerhalb eines Jahres soll der Bau beginnen. Bereits Ende 2028 soll das neue Seniorenzentrum fertiggestellt sein.

Im neuen Seniorenzentrum gibt es nur noch Einzelzimmer

Als eine „einmalige Chance“ bezeichnen Landrat Reichhart und Oberbürgermeister Jauernig die Pläne des Landkreises und der Stadt Günzburg zum Bau eines gemeinsamen Seniorenzentrums. Von den geschaffenen Synergien sollen alle profitieren. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde ein modernes und funktionales Arbeitsumfeld geschaffen. Der Landkreis und die Stadt Günzburg erhoffen sich von dem Projekt Synergieeffekte dank einer zentralen Verwaltung und des gemeinsamen Einsatzes von Pflegekräften.

Für zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner werde ein modernes und funktionales Zuhause geschaffen, in dem sich alle wohlfühlen sollen. So wird es in dem neuen Seniorenzentrum beispielsweise nur noch Einzelzimmer geben. „Wir möchten alle Pflegeangebote abbilden und verschiedenste Möglichkeiten der Betreuung anbieten“, sagt Reichhart. (mit AZ)