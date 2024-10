16-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Günzburg

Bei einem Unfall am Montagabend in Günzburg verletzt sich ein 16-Jähriger. Laut Polizei war der Jugendliche um 19.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der unteren Dorfstraße unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der 16-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Leichtkraftrad beträgt etwa 100 Euro. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leichtkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis