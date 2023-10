16 Personen erhalten die Kulturmedaille der Stadt Günzburg

Zum fünften Mal fand die Ehrung für Nachwuchskünstler und Urgesteine der Günzburger Kulturszene statt. Das sind die diesjährigen Preisträger.

Ohne Fleiß kein Preis ist ein Sprichwort, das selten so zutrifft wie beim Musizieren. Es müssen unzählige Stunden des Übens gewesen sein, die zum Bestehen der D1- und D2-Prüfungen des Bayerischen Musikschulverbands hinführten oder zum 1. Preis beim Wettbewerb Jugend musiziert. Aus der Hand von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gab es für 16 junge Musikerinnen und Musiker im Forum am Hofgarten für ihre Erfolge die Kulturmedaille der Großen Kreisstadt und eine Urkunde. Geehrt wurden bei der zum fünften Mal stattfindenden Ehrung Kulturschaffender der Donaustadt nicht nur Nachwuchskünstler, sondern auch Urgesteine der Günzburger Kulturszene.

Zu ihnen gehört ohne Frage Jürgen Gleixner, der die Kulturmedaille für sein herausragendes musikalisches Engagement als „Herz“ der Joe Gleixner Bigband erhielt. Seit 2006 leitet der Vollblutmusiker die Joe Gleixner Bigband, die ein Aushängeschild für die Günzburger Musikszene sei, so Jauernig. Stadtbekannt und in Lannion ( Frankreich) beziehungsweise Sternberk (Tschechien) auch keine Unbekannten sind Lydia Wagner und Manfred Proksch. Über Jahrzehnte engagierten sich die beiden für die Städtepartnerschaften, gaben Impulse und Ideen, ermöglichten den Günzburgern Freundschaften in den Partnerstädten aufzubauen. Wagner wurde zum Gesicht der französischen Partnerschaft, Proksch zum Motor der tschechischen. Beide machten heuer den Weg frei für den Nachwuchs im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Das Ehepaar Seitz ist aus der Kulturszene in Günzburg nicht wegzudenken

Nicht wegzudenken aus der Günzburger Kulturszene ist das Ehepaar Ursula und Herbert Seitz. Jauernig sagte: „Eines eurer wohl bedeutendsten Meilensteine für die Günzburger Kultur war die Gründung des Fördervereins der Städtischen Musikschule.“ Der Förderverein gibt der Musikschule finanziellen Spielraum, unterstützt junge Musiktalente und gestaltet Projekte, die über den regulären Musikunterricht hinausgehen.

Mit der Kulturmedaille ausgezeichnet wurden auch die mehr als 100 Mitwirkenden der Schulfamilie des Maria-Ward-Gymnasiums und darüber hinaus. Unter der Leitung von Johannes Jäger hatten sie mit ihrem Musical „Joseph“ an drei Tagen im Günzburger Forum vor ausverkauften Rängen begeistert. Jauernig schwärmte: „Diese Projekt ist wieder ein Beispiel mehr, wie Kultur den Gemeinschaftssinn stärkt, Talente fördert und gemeinsames Musizieren einfach nur Spaß machen kann.“ Ein Satz, den die jungen Preisträger ohne zu Zögern unterschreiben würden. Sie haben alle ihr Lieblingsinstrument gefunden, sei es die Stimme, das Klavier oder die Posaune. Die meisten von ihnen spielen nicht nur in einer, sondern in mehreren Kapellen oder Bands mit und engagieren sich darüber hinaus. Neben dem Üben bleibt neben Schule oder Beruf noch Zeit für Feuerwehr, Badminton, Ballett oder Jugendleitertätigkeit. Manche haben den Traum ihr Hobby zum Beruf zu machen. Zwei von ihnen begeisterten auf der Bühne im Forum.

Die acht Jahre alte Amélie Aurelia Wenzel verzauberte das Publikum mit „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch, Christoph Roland verdiente sich großen Applaus mit seiner Posaune und einer melodischen Etüde von Jan van Beek um. Die Kulturmedaille zur bestandenen D1-Prüfung erhielten Franz Bartenschlager (Schlagzeug), Solveig Bienk (Posaune), Klara Göring (Klavier), Hannes Holzwarth (Posaune), Thea Körner (Trompete), Mateja Rajakovac (Saxofon), Maria Ritter (Klarinette), Christoph Rohland (Posaune) und Sebastian Zöllner (Klavier). Die Kulturmedaille zur D2-Prüfung ging an Jule Baur (Saxofon), Rebekka Engel (Violine), Katrin Rank (Tuba), Sebastian Rohland (Euphonium), Pauline Saiko (Querflöte). Für den 1. Preis bei Jugend musiziert im Gesang wurden Arany Csilag Ibolya Balog und Amélie Aurelia Wenzel ausgezeichnet.