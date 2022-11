18-Jähriger aus dem Landkreis bleibt nach Oralsex mit Jugendlicher straffrei

Plus Die Verhandlung vor dem Günzburger Jugendschöffengericht war nicht öffentlich. Das Gericht sah von einer Freiheitsstrafe ab, der Mann muss zur Sexualberatung.

Eine höchst unangenehme Begegnung für eine Minderjährige mit einem Bekannten im Dezember vergangenen Jahres in einem Dorf im südlichen Nachbarlandkreis Neu-Ulm hatte vor dem Amtsgericht in Günzburg ein Nachspiel. Der verbotene geschlechtliche Kontakt brachte dem Heranwachsenden eine Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs ein. Das Urteil war eine Überraschung.