18-Jähriger verpasst 19-Jährigem vor Günzburger Disco Faustschlag

Nachdem der Sicherheitsdienst zwei junge Männer aus einer Günzburger Disco geschickt hat, schlägt einer dem anderen vor dem Gebäude ins Gesicht.

In der Disco im Günzburger Gewerbegebiet an der Wilhelm-Maybach-Straße hat es in der Nacht auf Sonntag mal wieder Ärger gegeben. Laut Polizei war es gegen 0.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 19-Jährigen gekommen. Die beiden Kontrahenten wurden daraufhin durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Diskothek aufgefordert, diese zu verlassen.

Streit vor Günzburger Disco: 18-Jähriger schlägt zu

Der Aufforderung kamen sie nach. Vor dem Gebäude setzten sie allerdings ihren Disput fort. Als dieser eskalierte, schlug der 18-Jährige dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, der leicht verletzt wurde. Gegen den 18-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung ein. (AZ)