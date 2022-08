18-Jähriger verursacht Verkehrsunfall in Günzburg

Bei dem Zusammenstoß eines Autofahrers und eines Motorradfahrers am Sonntag wurde eine Person verletzt und es entstand ein Schaden von 5500 Euro.

Ein 18-jähriger Autofahrer und ein 21-jähriger Motorradfahrer sind am vergangenen Sonntag, kurz vor 19 Uhr, in einen Verkehrsunfall in Günzburg verwickelt gewesen. Laut Polizei fuhr der Autofahrer auf dem Markgrafenweg und wollte an der Ecke Scherisberg geradeaus fahren, wobei er die Vorfahrt des querenden Motorradfahrers missachtete.

Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus Günzburg gebracht

Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt 5500 Euro. Während der Autofahrer unverletzt blieb, verletzte sich der 21-Jährige am Bein und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Günzburg gebracht. (AZ)