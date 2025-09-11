19 Auszubildende bestehen das Pflegeexamen am BKH Günzburg

Freude und Stolz herrschen an der Berufsfachschule für Pflege des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg: Der Abschlusskurs H22 hat das Pflegeexamen erfolgreich gemeistert. Insgesamt 19 Auszubildende – darunter 13 Schülerinnen und sechs Schüler – haben nach drei Jahren intensiver Ausbildung das Ziel erreicht und dürfen sich nun offiziell Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner nennen.

Das Schulteam, allen voran die beiden Klassenleitungen Beatrice Stöckle und Lisa Scheichle, zeigte sich überaus zufrieden mit den Leistungen. Besonders erfreulich ist, dass der Großteil der Absolventinnen und Absolventen dem Pflegeberuf treu bleibt und bereits feste Arbeitsverträge in der Tasche hat. Sieben Auszubildende wird das BKH übernehmen, teilt Pflegedirektorin Alishia Schneider mit. Davon starten fünf in der Neurologie und zwei in der Neurochirurgie. „Wir sind sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler. Sie haben in den vergangenen drei Jahren viel geleistet und tragen nun ihr Wissen und Können in die Praxis. Damit leisten sie einen wertvollen Beitrag für die Gesundheitsversorgung in unserer Region“, betont die stellvertretende Schulleiterin Katja Reinöhl. (AZ)