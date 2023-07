19-Jähriger bei Auffahrunfall in Günzburg verletzt

Ein junger Mann muss verkehrsbedingt an der Bahnhofstraße abbremsen. Ein hinter fahrender Autofahrer bemerkt dies nicht und prallt auf den Vordermann auf.

Am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr wollte ein 19-Jähriger mit seinem Auto an der Einmündung Dillinger Straße - Bahnhofstraße von der Dillinger Straße kommend nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei musste der junge Mann verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihm folgender 32-Jähriger erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck des Vorausfahrenden auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)