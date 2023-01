20-Jährige fährt in Günzburg unter Drogeneinfluss Auto

Eine stark unter dem Einfluss von Drogen stehende Autofahrerin hat die Autobahnpolizei in Günzburg aus dem Verkehr gezogen.

Am frühen Dienstagmorgen hielten Beamte der Autobahnpolizei Günzburg eine 20-jährige Frau zu einer Verkehrskontrolle an. Bei der Kontrolle stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest, zudem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Daraufhin ordneten sie eine Blutentnahme durch einen Arzt an. Sollte das Blutergebnis ebenfalls positiv ausfallen, erwartet die Frau ein Bußgeldverfahren mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe, einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg. (AZ)