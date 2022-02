20-Jähriger verschickt Videos mit üblem rechtsradikalen Gedankengut

Plus Ein junger Mann landet wegen Volksverhetzung vor dem Günzburger Jugendrichter. Der empfiehlt ihm eine vernünftige Auseinandersetzung mit der NS-Zeit.

„Geschmacklos, herabsetzend und diskriminierend“: So stufte Walter Henle Videos ein, die ein 20-Jähriger auf seinem Smartphone hatte. Der junge Mann stand wegen Volksverhetzung und Besitzes von Kinderpornos vor dem Jugendrichter. Die Strafe für den geständigen Angeklagten fiel eher symbolhaft aus.