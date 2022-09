20-jähriger Wurstdieb in Günzburger Supermarkt geschnappt

Ein junger Mann lässt in einem Supermarkt in Günzburg Wurstwaren mitgehen. Doch er wird von einem Ladendetektiv beobachtet. Die Polizei ermittelt nun.

In einem Verbrauchermarkt in der Maria-Theresia-Straße hat am Donnerstagnachmittag ein 20-Jähriger Wurstwaren mitgehen lassen. Das berichtet die Polizei Günzburg. Hierbei wurde er jedoch von einem Detektiv beobachtet und angehalten.

Polizei ermittelt gegen Günzburger Wurstdieb

Anschließend übergab der Detektiv den Tatverdächtigen der Polizei. Gegen des 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. (AZ)