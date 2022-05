20 Jahre Legoland Günzburg: Die Geschichte des achten Stadtteils

Von Michael Lindner - vor 19 Min.

Bevor das Legoland 2002 seine Türen in Günzburg öffnete, gab es Hürden wie den Verkehr und Tausende Bomben zu meistern. Was sich geändert hat und was geplant ist.

Das Legoland in Günzburg feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen, aus diesem Grund sind viele besondere Veranstaltungen geplant. Dass einmal im kleinen Günzburg ein solch riesiger Familienpark entstehen würde, hätte vor 30 Jahren niemand gedacht. Doch die Große Kreisstadt hat sich gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt und ist deswegen seit 2002 deutschlandweit bekannt. Durchschnittlich weit über eine Million Gäste besuchen jährlich das Legoland – und im Park werden kontinuierlich Millionenbeträge investiert. Ein Blick auf die vergangenen 20 Jahre und in die Zukunft.

