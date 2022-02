Günzburg

vor 52 Min.

Das Legoland Günzburg wird 20 Jahre alt – und plant eine Weltpremiere

Das Legoland in Günzburg wird 20 und feiert mit seinen Gästen die ganze Saison hindurch seinen Geburtstag.

Plus 2002 öffnete das Legoland in Günzburg. Zur Jubiläumssaison haben die Verantwortlichen einiges geplant. Höhepunkt: die weltweit erste Legoland-Parade. Was die Besucher erwartet.

Von Michael Lindner

Manuela Stone ist glücklich und voller Vorfreude – das wird in jeder Sekunde des Gesprächs mit unserer Redaktion deutlich. Die Geschäftsführerin von Legoland Deutschland wirkt positiv aufgeregt, wenn sie an die bevorstehenden Monate denkt. Denn neben der 15,5 Millionen Euro teuren derzeitigen Erweiterung des Parks mit einem neuen Themenbereich und zwei Fahrgeschäften – darunter eine Achterbahn – ist das Jahr 2022 ein besonderes: Das Legoland in Günzburg wird 20 – und das muss dementsprechend gefeiert werden. Unter anderem mit der weltweit ersten Legoland-Parade. Doch das ist noch nicht alles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen