20 Pflegekräfte für Intensiv- und Anästhesiepflege examiniert

Nach zweijähriger berufsbegleitender Weiterbildung haben 20 Pflegekräfte ihr mündliches Examen an der Weiterbildungsstätte Krumbach-Günzburg-Dillingen nach den Vorgaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft erfolgreich abgelegt. Sie sind jetzt Pflegekräfte für Intensiv- und Anästhesiepflege. Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und das Bezirkskrankenhaus Günzburg stellen dabei mehr als die Hälfte der Fachpflegerinnen und -pfleger. Shanice Koch und Katharina Brandl von der Kreisklinik Günzburg freuten sich über das Erreichte ebenso wie Simone Sirch, Tanja Horn, Annalena Gessel und Lars Kampfrath, die in Krumbach arbeiten. Praxisanleiter waren Angelika Schieferle und Harald Müglitz. Als Prüfer fungierten Dr. Elfriede Böck und PD Dr. Gregor Kemming. Weitere drei Pflegekräfte aus der Klinik Dillingen und sechs Prüflinge aus den angeschlossenen Verbundkliniken stellten vor dem Prüfungsausschuss ihre erworbene Fachkompetenz unter Beweis. Wie bereits in den vergangenen Jahren nutzen das Bundeswehrkrankenhaus Ulm, die Donauklinik Neu-Ulm, die Stiftungsklinik in Weißenhorn sowie das Therapiezentrum Burgau und das Klinikum Ehingen das Angebot an der Weiterbildungsstätte in Günzburg. Pflegekräfte für Intensiv- und Anästhesiepflege tragen eine hohe Verantwortung in der Versorgung von Patienten in kritischen Situationen auf den Intensivstationen und in der Überwachung während der Narkosen im Operationssaal. Die dafür notwendige praktische Kompetenz und das spezifische pflegerische und medizinische Wissen vermittelt die Weiterbildungsstätte jeder Fachkraft in mehr als 720 theoretischen Unterrichtsstunden und etwa 2000 praktischen Einsatzstunden auf den Intensivstationen und Anästhesieabteilungen. Durch Hospitationen im Herzkatheterlabor, im Rettungsdienst sowie auf Frühgeborenen-Intensivstationen gewannen die Kursteilnehmenden Einblicke in andere Fachbereiche. Trotz der hohen Arbeitsbelastung auf den Intensivstationen konnten die Praxisanleiter der Abteilungen die Anleitungen gewährleisten. Alle praktischen Abschlussprüfungen wurden erfolgreich abgenommen. Text: Till Hofmann/Foto: Marco Gallenmiller

