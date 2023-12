21-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt einer Radfahrerin, sie stürzt

Eine 54-jährige Radfahrerin muss nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Günzburger Innenstadt ins Krankenhaus.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstag gegen 8 Uhr gekommen, als ein 21-jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der "Christa-Wall-Straße" in die Straße "Am Stadtbach" die Vorfahrt einer entgegenkommenden 54-jährigen Fahrradfahrerin missachtete. Das berichtet die Polizei Günzburg. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte. Laut hinzugezogenem Rettungsdienst dürfte sich die Frau hierbei eine Schulterfraktur zugezogen haben und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)