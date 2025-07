Verstoß gegen das Waffengesetz: 21-Jähriger in Günzburg kontrolliert

In Günzburg wurde ein 21-Jähriger auf dem Bahnhofsvorplatz am Donnerstagvormittag einer Personenkontrolle unterzogen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei in seiner Hosentasche ein sogenanntes Einhandmesser gefunden. Da das Mitführen nur mit berechtigtem Interesse wie zur Berufsausübung gestattet ist und der junge Mann einen solchen triftigen Grund laut Mitteilung nicht vorweisen konnte, stellten die Beamten dieses sicher. Zudem leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (AZ)

