22-Jährige bei Diebstahl in Günzburger Paketzentrum ertappt

Eine Mitarbeiterin eines Paketzentrums ist bei einem Diebstahl in Günzburg auf frischer Tat ertappt worden. Nach Angaben der Polizei öffnete sie am 15. November mehrere Paketsendungen und entwendete den Inhalt. Über die Sichtung der Videoaufzeichnung wurde festgestellt, dass die Frau bereits an den vorangegangenen Tagen Waren entwendet hat. Die 22-Jährige erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)