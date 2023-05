Günzburg

14:09 Uhr

22-Jährige ohrfeigt 24-Jährige auf einem Parkplatz

Zwei junge Frauen gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Günzburg in Streit. Nun gibt es eine Anzeige wegen Körperverletzung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.50 Uhr gerieten zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Maria-Theresia-Straße in eine Streitigkeit. Im weiteren Verlauf verpasste nach Angaben der Polizei die 22-Jährige der 24-Jährigen eine Ohrfeige. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)

